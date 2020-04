“Meghan en Harry willen een tweede kind, een Amerikaantje”

Prins Harry en Meghan zijn naarstig op zoek naar een nieuwe woonst in Los Angeles. Volgens hun makelaar willen ze een huis met een tweede babykamer.

Na hun korte verblijf in Canada vertoeven Harry (35) en Meghan (38) momenteel in Los Angeles. Daar zouden ze zo snel mogelijk een huis willen kopen. Ze schakelden daarvoor een makelaar in die de opdracht kreeg om de perfecte woonst te zoeken. “Ze gaven mij de opdracht om niet alleen een móói huis maar vooral een warme thuis te vinden. De reden is simpel: Meghan en Harry zijn naar LA gekomen om een Amerikaantje te maken. Een tweede kindje, ja. Dat dus geboren zal worden in de States. Hun wensen zijn duidelijk: ze willen natuurlijk een kamer voor Archie. En ook nog een kamer die verbonden is met de masterbedroom. Kortom: een babykamer”, lezen we in TV Familie.

Kieskeurig

Volgens de makelaar, die anoniem wenst te blijven, zijn Meghan en Harry veel kieskeuriger dan andere bekendheden. “Hollywoodsterren kopen vaak een huis zonder het te zien. Ze vertrouwen op hun makelaar of management. Maar Harry en Meghan willen duidelijk zélf kiezen. Ze willen een luxueus en comfortabel huis met karakter. Geen protserige villa zoals je die veelvuldig vindt in Hollywood. Eén woning viel al in de smaak. Ze hebben hem al bezocht”, klinkt het.

Hoog prijskaartje

Dat huis is een villa in mediterraanse stijl in Malibu, vlak bij de oceaan. De woning beschikt over acht slaapkamers, evenveel badkamers, verschillende leefruimten, privécinema, wijnkelder en een ruime tuin met zwembad. Prijskaartje? 22 miljoen euro, wat een gemiddelde prijs is voor die buurt. Benieuwd of ze het huis wel degelijk zullen kopen…