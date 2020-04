Martien Meiland vreest faillissement: “Eén grote catastrofe”

Chateau Meiland wordt ook hard geraakt door de coronacrisis. Martien Meiland vreest dat hij failliet gaat als er de hele zomer niet gereisd mag worden, en er dus geen toeristen in zijn kasteel zullen verblijven.

Dat zegt hij in het weekblad TV Familie. “Als mijn vrouw Erica ’s morgens haar computer opengooit, loopt de ene na de andere annulering binnen. We waren zo goed als volgeboekt voor deze lente en zomer. Maar daar blijft nu niets meer van over. Het is één grote catastrofe.”

Ook de geplande verkoop van het kasteel moet nu op zich laten wachten. “Tja, daar kunnen we pas weer over nadenken als die crisis voorbij is. En dan maar hopen dat de prijzen niet dramatisch zakken”, zegt Meiland.

Spaargeld

De familie Meiland stak al hun spaargeld, maar liefst 400.000 euro, in de aankoop van het kasteel. “Daarna kwamen er investeringen voor de verbouwingen. En we hebben nu geen inkomsten omdat we niet kunnen verhuren”, zegt Meiland.

We hebben wel een buffer. Maar als deze crisis nog lang duurt en als mensen in de zomer niet mogen reizen… Dan zie ik het niet goed komen. Dan vrees ik voor het failliet, ja.”

Quarantaine

Zelf zitten de Meilandjes ook in quarantaine. “We zitten opgesloten”, vertelt de tv-persoonlijkheid. “Van de Franse regering mogen we maar tot de middag de openbare weg op. Je mag enkel naar de winkel en je mag maar met één andere persoon in de auto zitten. Je moet ook allerlei papieren mee hebben die je verplaatsing rechtvaardigen.”

Hij is dus eigenlijk best jaloers op de situatie in Nederland, geeft hij toe, omdat we hier nog best veel mogen. “Daar mag je naar allerlei winkels, wat ook beter is voor de economie. Maar anderzijds denk ik dat we in Frankrijk minder kans op besmetting ­lopen. Dat is natuurlijk ook ­belangrijk.”