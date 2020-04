Covid-19 treft nu ook de inheemse Amazonevolkeren in Brazilië

De wereldwijde coronapandemie heeft zich nu ook verspreid onder de inheemse Amazonevolkeren in Brazilië, die een geïsoleerd bestaan leiden. Omdat de bevolking een heel kwetsbaar gezondheidssysteem heeft, bestaat de kans dat er massaal veel doden zullen vallen. De besmettingen in de stammen zijn vermoedelijk ontstaan door contact met mijnwerkers, die op zoek waren naar goud.

Hoewel de Braziliaanse federale politie er sinds 1987 op toeziet dat buitenstaanders de gebieden waar Amazonevolkeren leven niet betreden, zijn er ondertussen al twee Covid-19 doden en zeven besmettingen bekend. Een adolescent uit de Zuid-Amerikaanse Yanomami-stam en een 87-jarige vrouw uit de Borari-stam lieten al het leven. Nu wordt er gevreesd dat de ziekte zich verder zal verspreiden, terwijl voorkomen zeker in dit geval beter is dan genezen. Eens het virus in omloop raakt, zal het namelijk bijna onmogelijk zijn om het nog in te tomen, aangezien de stammen in grote families samenleven in huizen en alles delen.

Mijnwerkers als virusverspreiders

Over het Braziliaanse Amazonegebied is geweten dat er 28 inheemse volkeren leven, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn het er meer dan 80. De stammen moeten beschermd worden tegen ziekten, zoals Covid-19, omdat hun immuunsysteem er niet tegen opgewassen is. Daarom is het nodig om mijnwerkers die op zoek zijn naar goud uit de gebieden te weren.

De Zuid-Amerikaanse Kayapó-stam, die bij de Xingu River verblijft, sloot al eerder een overeenkomst met de mijnwerkers om hun zoektocht naar goud te staken. Ze zouden anders mogelijk misbruik maken van de huidige gezondheidssituatie om de inheemse stammen te verdrijven en hun grondstoffen in te pikken. De Braziliaanse president Bolsonaro wil de mijnbouw daarentegen legaliseren.

Toch zijn het niet uitsluitend de mijnwerkers die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus. In de deelstaat Amazonas zijn er al vier coronabesmettingen in de Kokama-stam bekend door een inheemse dokter die terugkeerde van een conferentie in het zuiden van Brazilië en geen zelf-quarantainemaatregelen nam.