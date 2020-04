VIDEO. Waag jij je aan de handstand-challenge van Simone Biles?

Wanneer we niet veel buiten de deur kunnen doen, moeten we onszelf binnen vermaken. Op sociale media gaan dan ook verschillende challenges rond. Heb jij de challenge voltooid? Dan nomineer je je vrienden om hetzelfde te doen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Ice Bucket Challenge gaat het hier niet om het promoten van een goed doel, maar om een fysieke uitdaging, zoals het omhooghouden van een toiletrol, bijvoorbeeld.

Natuurlijk kunnen beroemdheden niet achterblijven. Zo deed Tom Holland de handstand-challenge. Het idee: je doet een handstad tegen de muur (of niet tegen de muur) en probeert zo je shirt aan te trekken. Het lukt hem aardig. De Spider-Man-acteur nomineert daarop collega-acteur Jake Gyllenhaal, die het nog net wat gemakkelijker voor elkaar krijgt.

Maar je hebt er altijd die het nog beter doen, zoals turnster en viervoudig Olympisch kampioen Simone Biles. Zij maakt er een uitdaging van die voor de meeste mensen onhaalbaar is. De Amerikaanse doet namelijk niet alleen de handstand zonder steun van een muur, ze trekt ook nog haar broek uit terwijl ze op haar handen staat.

Simone I have to lay down and have someone else do it normally

— chrissy teigen (@chrissyteigen) April 11, 2020