Met deze vijf tips breng je eindelijk weer je kleerkast op orde

Nu we door de ‘lockdown light’ zo goed als allemaal thuis zitten, hebben we eindelijk tijd om eens lastige klusjes af te werken. Je kleerkast uitmesten en weer op orde brengen is daar zo één van. Dankzij deze vijf handige tips kan je dat snel afvinken.

Elk jaar verbruikt wereldbevolking samen 80 miljard kledingstukken, leert de documentaire ‘The True Cost’. Om die immense berg T-shirts en broeken te verkleinen, kan je zelf al eens kijken wat je in je kleerkast hebt liggen en wat je best wat vaker zou kunnen aandoen. Elisa Ferrer van Closeando, een platform waarop je kleding kan doorverkopen, deelde met Metro World News haar vijf tips voor een opgeruimde en nette kleerkast.

Ga je dat echt nog aandoen?

We hebben allemaal kleren waar we voor verschillende redenen van houden. Er zijn spullen die er gewoon mooi uitzien, waar goede herinneringen aan vast hangen of die we sparen voor wanneer we iets minder wegen. Stuk voor stuk nemen ze plaats in in onze kleerkast. “Zo’n 80% van garderobe van een vrouw zal nooit meer gebruikt worden”, stelt Ferrer. “Deel je kleren daarom op in categorieën en denk na over hoe lang je iets al draagt. We houden soms zaken bij omdat ze een geschenk waren, maar je zou er ook iemand anders gelukkig mee kunnen maken.”

Verdeel

Ferrer raadt aan dat je je kleren opdeelt aan de hand van de gelegenheid waarvoor je ze wil gebruiken en de fragiliteit van de stoffen. Binnen elke categorie moet je jezelf verplichten om na te denken over hoe vaak je die items echt zal aandoen. “Aan de hand daarvan kan je bepaalde spullen meer waarde geven”, aldus Ferrer. Zo zal een paar sneakers natuurlijk niet even essentieel zijn als een speciale handtas die je op reis hebt gekocht en nooit meer terug zal vinden.

Laat kleren niet gewoon plaats innemen

Als je spullen hebt gevonden die je maar één keer of voor één seizoen zal aandoen, zoals zomerse kleedjes, laat ze dan niet een heel jaar lang in je kast hangen. Berg ze op in een doos of een luchtdichte zak. Zo blijven enkel de stukken die je graag aandoet over in je kleerkast. Op die manier zul je je favorieten ook sneller combineren met de basics in je garderobe.

Benut de ruimte optimaal

Een belangrijke tip van Ferrer: zorg ervoor dat al je kapstokken dezelfde zijn en je in je schappen alles altijd mooi horizontaal stapelt. Zo heb je meteen een goed overzicht van wat je in je kleerkast hebt en zorg je niet voor chaos als je naar een specifieke jurkje zoekt. Ze raadt ook aan om alle accessoires en delicate spullen bovenaan je kast te bewaren, gewikkeld in plastic.

Verval niet in oude gewoontes

Het heeft geen nut om heel je kleerkast op te ruimen om twee weken later alles weer helemaal overhoop te zien liggen. Je moet goed onthouden wat voortaan waar hoort en je gekozen methode blijven volgen. Controleer elke drie tot zes maanden in welke spullen je je niet meer goed voelt. De kledingstukken die je graag een tweede leven zou willen geven, kan je weggeven of verkopen.