‘Jackass’-ster Johnny Knoxville haast onherkenbaar met grijs haar

Johnny Knoxville, een van de legendarische ‘Jackass’-waaghalzen, heeft zich zijn natuurlijke haar aangemeten. Hij deelde daarvan een foto op Instagram.

Waar is de tijd dat iedereen het over de fratsen in ‘Jackass’ had? Wel, ongeveer 20 jaar geleden. Toen maakten onder meer Johnny Knoxville, Bam Margera en Steve-O heel wat plaatsen onveilig met hun gewaagde stunts. Het MTV-programma was zo populair dat er later ook drie films van gemaakt werden.

Natuurlijke look

Wat niet veel mensen wisten, was dat Johnny Knoxville (49) van nature al twintig jaar lang een grijskop is. Al die jaren kleurde hij zijn haardos om er jonger uit te zien. Nu besloot hij om puur natuur te gaan en deelde hij een kiekje daarvan op Instagram. “Vertel het aan niemand, maar ik heb geen natuurlijk bruin haar meer. Al 20 jaar niet meer, dus besloot ik vandaag om mijn haar even kort te trimmen als mijn quarantaine-baard”, klinkt het op Instagram.

“Hard as a rock”

Zijn volgers zijn alvast lovend over zijn nieuwe look. En ook Steve-O steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “I love it, Captain! You’ve got me hard as a rock!”, grapt hij.

Hieronder een foto van Johnny Knoxville (links) van enkele maanden geleden toen hij zijn haar nog verfde: