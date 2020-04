Doodzieke spoedarts met coronavirus gered door experimentele behandeling

Een Amerikaanse spoedarts heeft zijn leven te danken aan een geneesmiddel waarmee hij experimenteel behandeld werd tegen het coronavirus. Hij stelt het intussen goed.

Ryan Padgett, een spoedarts in het EvergreenHealth Medical Center in Seattle (Washington), kampte een maand geleden plots met koorts, een stevige hoest, en ademhalingsproblemen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar vastgesteld werd dat hij het coronavirus had en al snel beademd moest worden. Zijn toestand ging zienderogen achteruit en vijf dagen later werkten zijn longen en nieren nog amper mee.

Cytokinestorm

De dokters vreesden voor zijn leven. Ze besloten om hem een experimentele behandeling te geven die in China enkele doodzieke coronapatiënten gered heeft. Uit onderzoek bleek immers dat niet het virus de meeste schade op dat moment toebracht, maar wel zijn eigen immuunsysteem. Men spreekt daarbij over een ‘cytokinestorm’, een mogelijk fatale reactie van het lichaam waarbij het immuunsysteem een ontstekingsreactie in het hele lichaam veroorzaakt.

Immunosuppressief geneesmiddel

Padgett werd vervolgens behandeld met Actemra, een immunosuppressief geneesmiddel tegen reumatoïde artritis dat in 2017 goedgekeurd werd om cytokinestormen bij kankerpatiënten te bestrijden. Vier dagen later begon het zuurstofniveau in zijn bloed te verbeteren. Op 23 maart mocht hij van de beademingsmachine en nog eens vier dagen later werd hij uit zijn kunstmatige coma gehaald. Op 5 april mocht hij naar huis. “Het is onvoorstelbaar om de dood in de ogen te zien zonder je geliefden rondom je te hebben. Ik ben zo blij dat ik het gehaald heb”, vertelde hij aan de Los Angeles Times.

Niet enige patiënt op die manier genezen

In hetzelfde ziekenhuis werd een 33-jarige moeder van drie met identieke symptomen als Padgett op dezelfde manier behandeld. Ook zij sloeg zich erdoor en stelt het intussen goed.