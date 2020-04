Containers moeten coronavirus tegengaan

Het lijkt wel een scène uit de tv-serie Cordon, maar containers in het straatbeeld worden stilaan realiteit. Sinds een paar dagen tref je voor de Carrefour aan het Brusselse Jordaanplein enkele exemplaren aan die ingezet worden in de strijd tegen corona.

Vooraleer ze kunnen gaan winkelen, moeten klanten van de supermarkt door de container passeren. Ze duwen hun kar voorbij een wand van de containerunit die de hele kar met een spraybenevelaar ontsmet. Daarna houden ze hun handen voor een elektronisch oog, waarna een ontsmettingsspray uit de wand spuit om de handen te ontsmetten. Een baliemedewerker scant indien gewenst daarna de lichaamstemperatuur.

Deze containers werden bedacht door het Belgische Disinfect, de kersverse spin-off van brand activation agency CityCubes. Omdat de productie in België zelf plaatsvindt, kunnen de containers op korte termijn geplaatst worden aan warenhizen, maar ook scholen, bij evenementen…

Veilig gevoel

“We hebben heel veel aandacht besteed aan het design van de containerunits die bezoekers of klanten op een sympathieke manier moeten onthalen en hen vooral een veiliger gevoel geven”, aldus Dieter Veulemans van CityCubes.

Door de specifieke aanpak zijn de Disinfect-containerunits ook zeer betaalbaar. CityCubes recycleert immers voormalige zeecontainers uit de Antwerpse haven en laat ze door haar partners volledig opknappen en restylen tot een verplaatsbare ontsmettingsunit. Afhankelijk van de verwachte publieksopkomst kunnen de Disinfect-containers op maat geleverd worden voor publiekspassages van 240, 480 of 960 personen per uur en per unit. Bij de mobiele units kunnen per uur en per unit 120 passanten aanschuiven die dan zelf hun lichaamstemperatuur scannen na ontsmetting van hun handen.