BIZAR. Zo zien gameverslaafden er over 20 jaar uit

Wetenschappers van onlinecasino.ca hebben een model gecreëerd dat aantoont hoe gameverslaafden er in het jaar 2040 uit kunnen zien als ze hun levenswijze niet veranderen. Het onderzoek baseerde zich op gegevens van de National Health Service in Groot-Brittannië, National Geographic en de WHO. Het lugubere figuurtje kreeg de naam Michael.

Verslaafde gamers zitten vaak uren aan een stuk in dezelfde houding, slapen en drinken te weinig, hebben een tekort aan Vitamine D omdat ze nooit de zon zien, bewegen te weinig en hebben vaak last van een ‘Playstation duim’. Behoorlijk ongezond allemaal en dat kan dus resulteren in iets afschuwelijk.

Oneindig veel lichamelijke problemen

Zo heeft Michael deuken in zijn hoofd omdat hij zijn hoofdtelefoon te lang tegen zijn schedel aandrukt, kale plekken door een gebrek aan zonlicht en Vitamine D, wallen en bloeddoorlopen ogen door te lang voor een scherm te zitten, een kromme rug doordat hij altijd in een slechte houding voor zijn computerscherm zit en afgeronde schouders omdat hij te weinig beweegt.

Maar dat is lang niet alles. Michael heeft ook gezwollen voeten en spataderen omdat hij alleen maar in zijn stoel zit. Hij heeft ook heel wat blessures aan zijn hand door voortdurend te gamen. Michael heeft ook eczema door stress en, is obees en heeft, door een tekort aan vitamine B-12 en D, een bleke huid.

Advies

Onlinecasina.ca raadt gamers aan vaak genoeg op te staan, te stretchen, je ogen een pauze van het scherm te geven, gezond te eten en voldoende water te drinken.