262 nieuwe doden: “Het virus wordt moe, maar we moeten volhouden”

In de afgelopen 24 uur zijn er 262 mensen overleden aan het coronavirus, 90 in de ziekenhuizen en 171 vermoedelijke overlijdens in de woonzorgcentra. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 262 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal coronadoden op 4.157. Er werden 242 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar tegelijkertijd mochten 161 mensen het ziekenhuis verlaten. Momenteel liggen er 5.536 coronapatiënten in het ziekenhuis (143 meer dan de vorige dag), onder wie 1.223 op intensieve zorgen (11 minder dan de vorige dag).

Er werden de afgelopen 24 uur 530 nieuwe besmettingen geregistreerd, wat het totaal aantal bevestigde besmettingen op 31.119 brengt.

Grip aanhouden

Viroloog Steven Van Gucht geeft mee dat de daling verdergezet wordt, maar dat we niet mogen verslappen. “De cijfers evolueren positief. Het virus wordt moe. Het is belangrijk dat we nu nog onze grip blijven aanhouden”, klinkt het.

Dalende curve kan snel naar boven schieten

Woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens benadrukt dat de positieve evolutie heel snel kan omkeren als we ons niet aan de maatregelen houden. “We moeten ons optrekken aan de voorzichtige bemoedigende cijfers en blijven volhouden. Ons gedrag bepaalt immers de curve en niet andersom. Het zou heel onverantwoord zijn als de mensen zelf nu gaan interpreteren en hun gedrag gaan aanpassen. De dalende curve kan immers heel snel opnieuw naar boven schieten. Dit moeten we absoluut vermijden. We moeten blijven volhouden om de curve volledig naar beneden te halen. We moeten ons samen inzetten om daarna opnieuw dingen te doen waar we zo naar uitkijken. Geef mee het voorbeeld en stop het virus”, besluit hij.