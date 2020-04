Vrouw van Bart De Wever moest naar het ziekenhuis: “Ik dacht dat ze dood was”

De vrouw van Bart De Wever moest gisteren naar het ziekenhuis afgevoerd worden na een val van de trap. “Ze heeft veel pijn, maar het komt goed”, klinkt het.

Door de coronamaatregelen kan de poetshulp van Bart De Wever (N-VA) niet meer bij hen langskomen. Daardoor nemen zijn vrouw en hij de huishoudelijke taken op zich. Onlangs boende De Wever de trap zo goed dat er al enkele mensen uitschoven, onder wie zijn vrouw. “Ze lag knock-out op de grond. Ik dacht dat ze dood was. Dat was niet om mee te lachen. Ik heb ze moeten laten afvoeren met de ambulance”, vertelde hij in ‘Gert Late Night’.

Veel pijn

Ze heeft een gebarsten ruggenwervel, maar ze mocht het ziekenhuis intussen verlaten. “Het komt goed. Het klinkt veel erger dan het is, maar ze heeft wel veel pijn”, besluit hij.

