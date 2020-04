OEPS. Cementwagen rijdt tegen spiksplinternieuwe Lamborghini

Een Nederlander die nét een Lamborghini had gekocht, kan zich wel tegen het hoofd slaan. Net nadat de wagen de showroom uitreed, reed een cementwagen er tegenaan. Oeps.

Kaats betaalde voor zijn Lamborghini ongeveer 200.000 euro en was van de dealer onderweg naar een bedrijf dat de wagen nog even persoonlijk zou stylen. “Dat pakte even anders uit”, zegt de pineut aan het AD. Kaats zat wel niet aan het stuur toen het ongeval plaatsvond. “Hij was nog niet eens de straat uit toen de cementwagen er al tegenaan reed. Duidelijk is dat de bestuurder van de cementwagen onze auto over het hoofd heeft gezien. Ook toen de bestuurder er al tegenaan was gereden, had hij niets door en reed hij er nog verder overheen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Dat is pech, lambo weg😢 Een bericht gedeeld door Joshua “Dropship” Kaats (@joshuakaats) op 7 Apr 2020 om 4:57 (PDT)

Maar Kaats en zijn zakenpartner Sven Jansen, met wie hij de sportauto kocht, blijven positief. “De bestuurder die in de Lamborghini reed, is wel erg geschrokken. Hij keek letterlijk even de dood in de ogen. Gelukkig is hij er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Het is zo goed als zeker de schuld van de chauffeur van de cementwagen, dus de schade wordt hoogstwaarschijnlijk vergoed. Er komt sowieso een nieuwe Lamborighini.”