IN BEELD. Durf jij jouw vuilniszakken ook zo buiten te zetten?

Nu ons sociale leven helemaal in duigen is gevallen, gaan mensen op zoek naar redenen om zich wél uit te dossen. Want geef toe, dag in dag uit in je pyjama of joggingbroek rondlopen, is het toch ook niet helemaal.

In Australië hebben ze alvast een originele manier gevonden: Aussies halen alles uit de kast om in een bijzondere outfit hun vuilnis buiten te zetten.

Facebookgroep

In de Facebookgroep ‘Bin Isolation Outing’ werden al heel wat leuke plaatjes gedeeld. “We willen gewoon dat de mensen zich nog kunnen amuseren en lachen”, klinkt het bij de oprichters van de groep. Zet jij morgen het vuil ook buiten in je grappigste outfit?