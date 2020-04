HILARISCH! Oma in quarantaine smeekt familie om DIT te brengen

Een Canadese oma is viraal gegaan nadat ze haar familie via het raam duidelijk maakte dat ze nood had aan wijn. Haar dochter vervulde haar wens…

Kelly Muller reed onlangs langs haar ouderlijk huis in Ontario waar haar 82-jarige moeder woont en binnen moet blijven door de coronamaatregelen. Ze barstte echter in lachen uit toen ze zag dat haar moeder een boodschap had opgehangen aan het raam: “Ik heb meer wijn nodig”, stond er te lezen.

Nieuwe voorraad wijn

Kelly vroeg haar wat voor wijn ze moest hebben. “Rode? Witte? Het maakt niet uit. Ze smaken allemaal hetzelfde”, was haar antwoord. Intussen is de kranige vrouw voorzien van een stevige voorraad wijn om de quarantaine gezond en wel door te komen.