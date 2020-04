Deze home workouts kan je zittend achter je bureau doen

Nu we massaal thuiswerken en de sportscholen gesloten zijn, doen we meer dan ooit home workouts. Op een matje voor de tv liggen is één ding, maar wat dacht je van een workout die je doet tíjdens je werk. Sommige oefeningen zelfs zittend, vanachter je bureau.

Leg raises

Ga rechtop zitten op een (bureau)stoel. Strek je linkerbeen, zodat ‘ie parallel is met de vloer en houd ‘m tien seconden op z’n plek. Als het goed is voel je het trekken in je bovenbeen. Doe dit vervolgens ook met je rechterbeen. Herhaal de home workout vijftien keer aan beide kanten.

Leg drops

Een variant op bovenstaande oefening. Ga wederom rechtop in je stoel zitten. Strek nu beide benen tegelijk, zodat ze parallel zijn aan de vloer. Laat je benen langzaam richting de vloer zakken en laat ze er zo’n twee centimeter boven hangen.

Voel je het in je buik? Dan gaat ‘ie goed. Houd deze positie zo lang als je kan aan, en breng je benen dan weer naar boven. Dit herhaal je (minstens) vijftien keer en houd je steeds zo lang mogelijk vast.

Chair dips

Voor deze home workout oefening heb je een stoel nodig zonder wieltjes. Een exemplaar dat niet van je wegrolt, in ieder geval. Schuif naar het puntje van je stoel, strek je benen vooruit en houd de zijkant van de stoel met beide handen vast. Je handen wijzen richting je bureau.

Gebruik je buikspieren en armen om van de stoel af te glijden en jezelf weer omhoog te trekken. Een soort push ups, op je stoel dus.

Schaduwboksen

Zorg allereerst dat je op een veilige afstand zit van je computer of laptop. Houd je handen nu voor je gezicht in een bokspositie, en sla steeds met links en dan weer met rechts in de lucht. Alsof je een boksbal raakt. Doe dit voor dertig seconden. Neem een korte pauze. En doe het nu nog eens dertig seconden. Zo’n kleine interval-cardio home workout kun je zo vaak als je wilt doen tijdens je werkdag.

Je hartslag gaat er even van omhoog én het kan chill zijn als je even geen motivatie meer hebt. Of net een rotmailtje hebt ontvangen of iets dergelijks. Waar een potje in de lucht rammen al niet goed voor is.