“Als we zo blijven voortdoen, moeten we strengere maatregelen invoeren”

Hoewel er elke dag opgeroepen wordt om de coronamaatregelen te respecteren, leeft nog altijd niet iedereen ze (even goed) na. Zeker in het paasweekend was dat het geval. Pierre Van Damme waarschuwt dat als we gaan verslappen, er zwaardere maatregelen zullen komen.

De politie kreeg in het afgelopen paasweekend opvallend veel meldingen van mensen die de maatregelen aan hun laars lapten. Zo werden er bijvoorbeeld thuis heel wat feestjes gegeven.

Gevaar voor de maatschappij

Professor epidemiologie Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen hamerde er in het VTM Nieuws op dat dergelijk gedrag kan leiden tot verstrenging van de maatregelen. “Wat hier gebeurt, is de hele maatschappij in gevaar brengen. Een aantal mensen houdt zich niet aan de maatregelen, met als gevolg dat we vroeg of laat weer een stijgend aantal hospitalisaties zullen krijgen en opnames op intensieve zorgen. En het hele verhaal zal herbeginnen. We zullen dan net als sommige andere landen in een jojo-situatie terechtkomen. De maatregelen zullen dan verlengd moeten worden en zullen nog veel langer duren. In het slechtste geval zullen we mensen misschien huisarrest moeten geven en een avondklok instellen. Want dat is het enige dat dan nog effect zal hebben”, klonk het.

Eén jaar opoffering

Van Damme benadrukt dat we de maatregelen niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen moeten opvolgen. “We waren nochtans goed bezig. Dat is het toppunt. Ik denk dat heel wat mensen wél hun best doen, maar iedereen moet mee. Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je ouders, grootouders, kinderen en buren. Dat is de solidariteit die we vandaag nodig hebben. Het gaat om één jaar dat we een opoffering vragen. Het is echt broodnodig”, besluit hij.