Medische raadgever Trump: “Amerikanen mogen nooit meer handen schudden”

Anthony Fauci, directeur van het Amerikaans instituut voor Allergieën en Besmettelijke Ziekten, heeft gezegd dat Amerikanen best nooit meer elkaar de hand schudden als ze de verspreiding van het coronavirus willen stoppen. Fauci is de belangrijkste raadgever van Donald Trump tijdens de coronacrisis.

Als Amerikanen het echt menen met de strijd tegen het coronavirus, dan zouden ze elkaar nooit meer een hand mogen geven. Die uitspraak komt van Anthony Fauci, een wereldwijd gerenommeerde viroloog en directeur van het Amerikaanse instituut voor Allergieën en Besmettelijke Ziektes. De Amerikaanse Marc Van Ranst adviseert ook president Trump tijdens de coronapandemie in de Verenigde Staten. Fauci stelt dat nooit meer handen schudden het aantal gevallen van nieuwe corona- en griepbesmettingen drastisch zou doen dalen.

Fauci deed de uitspraak tijdens een lang interview in de podcast ‘The Journal’. Daarin had hij het ook over het leven na de coronacrisis. “Ik denk niet dat we ooit helemaal terug zullen gaan naar het zorgeloze gebrek aan aandacht voor wat overdraagbare infecties zijn. Mensen zullen voorzichtig blijven”, aldus de dokter. “Persoonlijk vind ik dat we nooit meer elkaar de hand mogen schudden. Niet alleen zou het goed voor de inperking van de verspreiding van het coronavirus in dit land, maar het zou ook het aantal griepbesmettingen dramatisch doen afnemen.”

Te dicht staan bij Trump

De viroloog raadde iedereen die niet op 1,5 meter afstand met andere mensen kan houden, aan om een mondmasker te dragen. Toch staat de raadgever tijdens persbriefings dichter bij president Trump en hebben ze zelf geen maskers. “Laat perfect hier niet de vijand zijn van goed”, reageert Fauci. “Omdat we ons rond de president begeven, moet iedereen er zeker van zijn dat hij of zij niet besmet is. Ik word regelmatig getest en ik meet mijn temperatuur acht of negen per dag. Elke keer als je een nieuwe kamer in het Witte Huis betreedt, controleren ze of je koorts hebt.”