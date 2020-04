Kans is groot dat eind mei een heldere komeet passeert

De kans is groot dat er, na 1996 en 1997, eind mei opnieuw een fraaie komeet, wellicht ook met een indrukwekkende staart, aan de hemel te bewonderen valt. Dat meldt de Volksterrenwacht Mira uit Grimbergen. Het gaat om de komeet die de naam C/2019 Y4 Atlas meekreeg, en op 28 december vorig jaar ontdekt werd door de telescopen van het Atlas-project in Hawaï.

Omdat het ernaar uitziet dat het een relatief nieuwe komeet betreft, die wegens zijn lange omloop nog niet vaak of zelfs nog nooit in de buurt van de zon kwam, is het volgens Philippe Mollet van Mira altijd wat oppassen “omdat deze zich mogelijk nog onvoorspelbaarder gedragen dan andere”. Hij acht niettemin de kans groot dat het een heel heldere komeet wordt. “De beste waarnemingsperiode zal waarschijnlijk omstreeks 23 mei zijn. Dan is de komeet al bijna op zijn helderst, maar nog ver genoeg van de zon om niet in de schemering te verdrinken en is er bovendien geen storend maanlicht”, aldus Mollet.

Heldere kern

Op dit ogenblik is de komeet al zichtbaar met een niet al te kleine telescoop. Ze verliet ondertussen het sterrenbeeld Grote Beer om de volgende weken langzaam doorheen de Giraf te bewegen. Dit sterrenbeeld situeert zich midden tussen de Poolster en de heldere sterrenbeelden Voerman en Perseus. “De waarnemers beschrijven het fenomeen als een redelijk wazige komeet dus zonder uitgesproken verheldering naar de kern toe. Het is echter nog meer dan anderhalve maand tot hij op zijn helderst is. Op 23 mei nadert hij het dichtst tot de aarde en op 31 mei tot de zon. In die periode zal hij voor de show moeten zorgen”, aldus Mollet.