Daarom is ‘niets doen’ zo vermoeiend

Dankzij de lockdown door het coronavirus hebben sommigen onder ons wat meer rust. We moeten niet meer zo vroeg opstaan om naar het werk te gaan, al onze plannen zijn in het water gevallen en we kunnen niet eens naar de fitness gaan. Maar waarom blijven we dan zo moe? We doen toch amper iets?

Aan Metro UK vertelt Dr. Diana Gall dat het normaal is dat je energieniveau op een laag pitje staat als je niets doet. “Wanneer je te weinig fysieke activiteiten doet en je lichaam lang in dezelfde positie blijft, zij het al liggend in de zetel of zittend achter je laptop, neemt je bloed minder zuurstof op. Daardoor zal je een enorme daling ervaren in je energieniveau en motivatie”, aldus de dokter.

“De reden dat je je moe en lui voelt na niets te doen is simpelweg omdat je lichaam moe is geworden door het gebrek aan stimuli en beweging. Normaal gezien beweeg je veel meer.”

Telewerken

De enige manier om uit de sleur te geraken is dus door te beginnen bewegen. “Als je niet naar buiten kan, kan je binnen ook voldoende bewegen. Denk aan yoga, dansen, HIIT workouts,… Je bloed gaat ervan pompen waardoor je energieniveau weer stijgt.” Als je telewerkt, probeer dan eens rechtop aan je laptop te werken. Of in plaats van series te bingen, kan je eens een spelletje spelen of een boek lezen. Zo stimuleer je ook je hersenen.

Voeding

Tot slot raadt de dokter aan om goed op je voeding te letten. “Het is heel gemakkelijk om thuis snoepjes en koekjes te eten, dus zorg ervoor dat je genoeg fruit en groenten in huis hebt. Drink ook genoeg water om gehydrateerd te blijven.”