Begin je met joggen? Vijf tips om je niet meteen op te branden

De fitnesszalen zijn gesloten, de voetbalpleintjes zitten op slot en de netten zijn van de tennisbanen gehaald. Dus beginnen mensen massaal met hardlopen. Vijf tips voor beginnende hardlopers.

Beginnende hardlopers herken je aan hun schoenen en een onhaalbaar doel. Dat brengt ons meteen tot de twee belangrijkste regels: bouw rustig op en zorg voor goed schoeisel. Begin je nu met joggen, print deze vijf tips uit en hang ze op je koelkast.

Goede loopschoenen

Alles staat of valt met goed schoeisel. Mensen die op hun sneakers beginnen met joggen, stoppen vaak na een of twee keer. Loopschoenen geven noodzakelijke demping, zijn licht en zorgen ervoor dat je voeten niet schuiven. Het best is om langs te gaan bij een gespecialiseerde sportwinkel. Daar loop je even op een loopband, zodat de specialist ziet welke schoenen en zolen het best bij jou passen. Mocht je als beginner nog allemaal niet zo zeker weten, begin dan met een betaalbaar basismodel. Als joggen je goed bevalt, schakel dan over op professioneler materiaal.

Begin met een korte afstand

Als je vanuit het niets gaat joggen, begin dan niet direct met 10 kilometer of meer. Welke andere sport je ook doet of hoe goed jouw conditie ook is, je lichaam moet wennen aan die constante ‘klappen’ die je te verwerken krijgt. Begin met maximaal 5 kilometer en bouw dat rustig op naar meer.

Interval

Begin met een interval en doe dat gerust op gevoel. Even joggen, even wandelen, enzovoort. Na een paar keer zul je merken dat je steeds kortere stukken wandelt en verder loopt. Op deze manier bouw je in het juiste tempo je conditie op en kunnen je lichaam en benen wennen aan de blessuregevoelige sport.

Beginnen met joggen is plannen

Begin niet zomaar een keer te joggen om vervolgens wel te kijken waar het schip strandt. Bepaal van tevoren hoe vaak je per week wil sporten en plan jouw loopjes strikt. Tip: begin met twee keer in de week op een vast moment. Weer of geen weer: lopen. Het best is om ‘s ochtends voor je werk een eindje te lopen. Dan heb je namelijk geen enkel excuus. Maar niet iedereen is een ochtendmens. Ook na je werk is het lekker om je hoofd even leeg te maken.

Begin zonder meetapparatuur

Sommige joggers lopen erbij als een cyborg bij, vol meetapparatuur om hun hartslag, afstand, calorieverbruik of tijd per kilometer te meten. Geoefende hardlopers kunnen daar inderdaad niet zonder, maar als beginnende hardloper heeft dat allemaal nog geen zin. De kortere afstanden en intervallen doe je op gevoel. Onthoud daarbij dat je stopt bij pijntjes of een zware adem. Loop jezelf op het begin niet voorbij. Als je op een gegeven moment langere afstanden gaat hardlopen, dan heeft het zin om te investeren in apparaten.