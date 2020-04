Vrouw dient klacht in tegen Rode Kruis voor weigeren bloedplasma

Rode Kruis Vlaanderen heeft een klacht ontvangen van een vrouw die plasma wilde doneren voor een klinische studie naar bloedplasma van genezen COVID-19-patiënten, maar niet werd toegelaten. Enkel plasma van mannen komt namelijk in aanmerking.

Enkel plasma van mannen komt in aanmerking, waardoor de vrouw zich gediscrimineerd voelde. Rode Kruis Vlaanderen benadrukt dat vrouwen enkel voor deze studie worden uitgesloten, hun bloedplasma blijft zeer welkom voor gewone donatie.

Begin deze week deed Rode Kruis Vlaanderen een oproep naar mannen die besmet waren met het coronavirus maar intussen genezen zijn om bloedplasma te doneren voor een klinische studie. In die studie wordt onderzocht of het convalescent plasma dat antistoffen op COVID-19 bevat, kan helpen om zieke patiënten sneller te doen genezen, of preventief gezondheidswerkers kan beschermen tegen het virus.

Gevaarlijke antistoffen

Voor de studie komen enkel mannelijke donoren in aanmerking, omdat het plasma van vrouwen die een zwangerschap hebben doorgemaakt antistoffen bevat die de rode bloedcellen van de ontvanger aanvallen, met zeer zware longaandoeningen tot gevolg.

“Uit veiligheid voor de ontvanger van het plasma wordt er voor dit COVID-19-onderzoek voor gekozen om alle personen geboren als vrouw uit te sluiten als donor”, legt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen uit. “De antistoffen die kunnen leiden tot gevaarlijke transfusiereacties worden soms in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap aangemaakt. Het zou kunnen dat de zwangerschap onopgemerkt wordt afgebroken en de vrouw zich er zelfs nooit bewust van was.”

“Vrouwelijke personen die geen seksueel contact hadden met een man vormen in principe geen gevaar. Toch kunnen ook zij zich niet kandidaat stellen omdat het logistiek onmogelijk is om voor elke kandidaat een apart productieproces op te stellen.”

Reguliere plasmadonor

Het plasma van vrouwelijke donoren ondergaat normaal gezien extra productiestappen, waardoor de mogelijk schadelijke antistoffen verwijderd worden en dus niet terechtkomen bij de ontvanger, maar die extra stappen zijn bij dit onderzoek niet mogelijk.

“Het implementeren van dergelijke grote aanpassingen in ons productieproces zou meerdere maanden tijd vragen, terwijl het plasma de komende weken beschikbaar moet zijn”, zegt Philippe Vandekerckhove, medisch directeur van Rode Kruis Vlaanderen. “We hopen voldoende mannelijke kandidaten te vinden om het nodige plasma ter beschikking te stellen en het klinisch onderzoek te ondersteunen dat de therapeutische werking van plasma afkomstig van genezen COVID-19-patiënten zal nagaan”.

De organisatie benadrukt dat vrouwen méér dan welkom zijn en blijven als reguliere plasmadonor, ook nadat ze genezen zijn van COVID-19.