VIDEO. Deze mop van Jeroom vond zijn vriendin Élodie ongepast: “Hij voelde zich er ook slecht over”

Cartoonist Jeroom is de koning van de droge humor, maar soms gaat ook hij iets te ver. Zo vond Élodie Ouédraogo zijn mop over het feit dat hij opnieuw vader werd, te grof.

Jeroom en Élodie werden door Kat Kerkhofs live uitgenodigd op haar Instagram. Daar hadden ze het onder meer over de grofste mop van Jeroom. Dat was voor Élodie (39) ongetwijfeld een fragment uit ‘De Slimste Mens’ in 2017, waarin Jeroom regelmatig jurylid is.

Geen echte primeur

De 42-jarige komiek kondigde toen een zogezegde primeur aan. “Ik word opnieuw papa. Het is écht een primeur, zelfs Élodie weet het nog niet”, waarop de volledige zaal in lachen uitbarstte. Achteraf bleek dat hij en Élodie helemaal geen tweede kind verwachtten. Ze hebben samen een zoontje, Remus (4).

Applaus

Élodie vond die mop een brug te ver. “Dat was de enige keer dat hij zich ook echt slecht gevoeld heeft”, legt ze uit. “Een warm moment”, grapt Jeroom. “Iedereen was aan het applaudisseren en ik wist dat de mop nog moest komen. Ik dacht: ‘Wat zitten jullie nu zo te applaudisseren’”, klinkt het.

Het bewuste moment in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ in 2017: