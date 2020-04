Test Aankoop waarschuwt voor mirakelmiddeltjes tegen COVID-19

Op het internet proberen mensen misbruik te maken van de coronacrisis door fake news te verspreiden of fraude te plegen. Test Aankoop heeft al meer dan 130 meldingen ontvangen op het speciale meldpunt dat de consumentenorganisatie op 30 maart opende om coronamisbruik op te sporen.

Via onlineshops willen sommigen misbruik maken van de angst die COVID-19 kan oproepen. Er worden producten verkocht waarvan de doeltreffendheid niet is bewezen. “Het coronavirus is nieuw en tot op heden heeft geen enkel medicijn, ondanks massaal onderzoek, bewezen effectief te zijn,” waarschuwt Test Aankoop.