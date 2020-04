Opnieuw stijging in aantal doden, totale dodental overschrijdt 3.000

In de afgelopen 24 uur zijn er 325 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is jammer genoeg alweer een recordaantal doden op een dag. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 325 mensen overleden als gevolg van het coronavirus, waarvan 114 in de ziekenhuizen en 211 voornamelijk in woonzorgcentra. Er werden tevens 171 bijkomende overlijdens gemeld in de periode van 18 tot 31 maart in Vlaamse woonzorgcentra. Dat brengt het totale dodental op 3.019.

Nieuwe besmettingen

Gisteren testten 1.684 personen positief op het coronavirus. Het totale aantal besmettingen in ons land bedraagt nu 26.667. Tevens werden er 462 nieuwe patiënten opgenomen, maar tegelijkertijd mochten 404 mensen het ziekenhuis verlaten. Momenteel liggen er 5.610 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 1.278 op intensieve zorgen. Er zijn nog meer dan 1.000 vrije bedden.

Erediensten verboden

Met het paasweekend voor de deur benadrukt het crisiscentrum dat het van uiterst belang is om de maatregelen te blijven respecteren. Behalve begrafenissen zijn erediensten niet toegelaten. “Alle prive- en publieke bijeenkomsten blijven verboden. Een bezoekje aan oma en opa, en alle anderen die niet onder hetzelfde dak wonen, blijft onmogelijk. We mogen het virus geen vrij spel geven, laat alle inspanningen niet voor niets geweest zijn. Blijf solidair, blijf volhouden, blijf zorgen voor uzelf en voor elkaar”, klinkt het.