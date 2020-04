Drie van de leukste legale casinosites 

In Nederland is het nog niet legaal voor een casino om ook de diensten online aan te bieden. Desondanks zijn er voldoende online casino’s waar je op een legale manier terecht kunt. Dit zie je ook in het overzicht van leukste legale casinosites. Hieronder kun je de top 3 vinden van deze lijst met een korte samenvatting over het casino.

Spinia

Op nummer 1 in het overzicht staat Spinia. Dit is een relatief jong casino, het is namelijk gelanceerd in 2018. Spinia is heeft een licentie gekregen van de Malta Gaming Authority, wat het tevens reguleert. Het ontwerp van Spinia is relatief ontspannen terwijl de navigatie erg eenvoudig is om te gebruiken. Een nadeel is wel dat Spinia op het moment nog niet een Nederlandse site heeft. Je zult dus de Engelse versie van de taal kunnen gebruiken, al is het ook in het Pools, Zweeds, Duits, Fins en Noors te bekijken. Een groot voordeel van Spinia is dat het een welkomstpakket ter waarde van maar liefst 1250 euro en 125 gratis spins aanbiedt.

Maneki Casino

Maneki Casino is als nummer twee geëindigd in het overzicht. Dit online casino is zelfs nog jonger dan Spinia, het werd namelijk gestart in 2019. Het is tevens ondersteund door de Malta Gaming Autohority, zoals veel online casino’s zijn. Een pluspunt van Maneki Casino is dat het een enorm uitgebreid spelaanbod heeft. In totaal biedt het zelfs meer dan 700 verschillende casinospellen aan. Hierbij kun je denken aan slots en tafelspellen, maar ook live spellen behoren tot de mogelijkheden bij Maneki Casino.

Slotty Vegas

Slotty Vegas maakt het podium compleet. Het kwam in 2014 op de markt van online casino’s. Slotty Vegas is uniek wat komt door een functie genaamd Supercharged Wins. Deze functie is gefocust op het ondersteunen van de gokker. Daarnaast garandeert het casino top-ups bij elke gewonnen ronde bij Supercharged spellen. Qua betaalmethoden heb je bij Slotty Vegas veel mogelijkheden. Onder de mogelijke methoden vind je ook iDeal, wat voor de Nederlandse spelers natuurlijk ideaal is. Daarnaast kun je ook Maestro, Klarna, Trustly en meer gebruiken bij Slotty Vegas.