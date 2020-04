Dit zijn de meest bizarre paasactiviteiten wereldwijd

Zondag vieren we Pasen. De christelijke gemeenschap herdenkt op deze dag de verrijzenis van Jezus nadat hij gekruisigd werd. Tegenwoordig zijn enkele andere tradities, zoals paaseieren rapen, in België echter meer ingeburgerd dan het Bijbelverhaal. Ook wereldwijd houden sommige landen er erg vreemde tradities op na. Hieronder lijsten we de meest bizarre paasactiviteiten even op.

Hoewel Pasen onlosmakelijk verbonden is met het Bijbelse Nieuwe Testament, en het einde van 40 dagen Vastentijd inluidt, zijn we in België veel meer bezig met paaseieren verstoppen en zoeken. Die activiteit kwam waarschijnlijk overgewaaid uit Duitsland en werd overgenomen in de Verenigde Staten, die de figuur van de paashaas opvoerden. Zowel de eieren als de haas hebben wel nog steeds een link met Jezus’ verrijzenis, want ze staan beide symbool voor nieuw leven en vruchtbaarheid.

In Frankrijk kennen ze geen paashaas, maar hebben ze gevleugelde klokken die naar Rome vliegen om gezegend te worden door de paus. Op de terugtocht brengen die dan snoepgoed mee voor de kinderen. Dat verhaal is nog enigszins bekend, maar in de Filipijnen, Slovakije en Noorwegen gaat het er heel wat gekker aan toe.

De Filipijnen: live kruisigingen

In de Filipijnen nemen ze het lijdensverhaal van Jezus wel heel letterlijk. Op Pasen laten enkele vrijwilligers zich in het bijzijn van duizenden toeschouwers namelijk live kruisigen. Hierbij zijn het vaak mannen die aan een kruis genageld worden en de pijnlijke traditie gaat bovendien soms gepaard met zweepslagen. Door het lijden van Jezus zelf te ervaren, willen ‘diehardbelievers’ hun dank betuigen aan God. Zo was er bijvoorbeeld een man die het ritueel onderging nadat zijn gebeden beantwoord werden toen zijn vrouw en baby een moeilijke bevalling overleefden. De video hieronder toont het proces, maar is niet geschikt voor gevoelige kijkers.

Slovakije: kletsnatte jonge vrouwen en zweepslagen

Jonge vrouwen in Slovakije dragen voor Pasen bloemenkransen op het hoofd en worden door hun mannelijke familieleden of vrienden overgoten met ijskoud water. Vaak komen er ook lichte zweepslagen met versierde wilgentakken aan te pas. De meisjes geven hun mannelijke belagers in ruil eieren en vodka. Dit zuiveringsritueel viert het begin van de lente en zou door de bloemen en twijgen de vruchtbaarheid moeten bevorderen. Tegenwoordig verdwijnt de traditie van de Slovaken echter steeds meer naar de achtergrond of vindt ze plaats in afgezwakte versies, waarbij de vrouwen bespoten worden met waterpistolen of parfum.

Noorwegen: misdaadverhalen

In Noorwegen verdrijven de inwoners op Pasen de tijd met misdaadverhalen, zowel in de vorm van boeken als televisieseries. De traditie stamt uit 1923 toen twee jonge en blutte auteurs op Palmzondag hun nieuwe werk aanprezen in de grootste Noorse krant ‘Aftenposten’. De lezers van het dagblad zagen de literatuur aan voor de realiteit, waardoor de verkoop pijlsnel steeg. Sindsdien wordt de feestdag geassocieerd met true crime.