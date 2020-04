Al meer dan 50.000 vooraf betaalde pintjes voor getroffen horeca-uitbaters via Café Solidair

De horeca blijft nog verschillende weken gesloten. Het platform Café Solidair biedt consumenten daarom de mogelijkheid om al op voorhand hun pintjes te bestellen bij hun stamcafé, hun favoriete restaurant of de kantine van hun sportclub. Op deze manier beschikken de uitbaters over extra financiële middelen gedurende de sluitingsperiode en kunnen ze straks een snelle doorstart maken als de veiligheidsmaatregelen zijn afgelopen.

Exclusief feestje

Café De Zwarte Ruiter in Turnhout is een van de vele horeca-uitbatingen die deelneemt aan Café Solidair. Uitbater Dries Verdick kreeg al bijna 1.200 pintjes aan steun van zijn stamgasten. “We vinden Café Solidair een zeer goed initiatief. Dit helpt ons om straks, als de deuren weer open gaan, meteen van start te gaan en er een knalzomer van te maken. Wij hebben via onze Facebook-pagina en Instagram-account meteen een oproep gelanceerd naar onze stamgasten om ons tijdens deze moeilijke periode te steunen door hun pintjes al op voorhand te bestellen. We koppelen onze oproep steeds aan leuke online initiatieven, zoals een livestream of een virtuele toog. Op deze manier blijven we in contact met onze klanten, maar zien we ook dat zijn ons ondersteunen via Café Solidair.”

Dries pakt bovendien uit met een nieuwe actie. Consumenten die 10 pintjes op voorhand bestellen, krijgen een uitnodiging voor een exclusief feestje in hun nieuwe zaal boven café De Zwarte Ruiter. “Voor iedereen die ons met minstens 10 pintjes steunt, willen we ook iets terugdoen. We werken momenteel hard aan onze nieuwe feestzaal. Vanaf 10 pintjes zullen onze klanten toegang krijgen tot onze feestzaal voor een zeer bijzonder feestje om hen te bedanken. Reken maar dat het een memorabele avond wordt!”

Extra zuurstof

Via Café Solidair werden al meer dan 50.000 pintjes aan steun besteld voor de horeca-uitbaters, omgerekend €125.000. Via de website www.cafésolidair.be kan je je favoriete Cristal of Maes café kiezen dat je wil steunen en vervolgens het aantal pintjes dat je vooraf wil betalen. Dat bedrag gaat rechtstreeks naar de bankrekening van de uitbater zodat zijn zaak extra zuurstof krijgt om de komende weken door te komen. Als consument krijg je een voucher die je straks bij de heropening van het café kunt gebruiken om je pintjes ter plaatse te gaan drinken. Of je kan de keuze maken om een donatie te doen aan je stamcafé om hen een hart onder de riem te steken. Alken-Maes, die het initiatief nam voor Café Solidair, vergoedt daarbij ook de eerste 400 pintjes in de vorm van gratis bier om zo nog een extra duwtje in de rug te geven.