Texas annuleert door Covid-19 ‘niet-essentiële’ abortussen

Drie weken geleden besloot de Amerikaanse staat Texas om niet-essentiële abortussen tijdelijk stop te zetten door Covid-19. Het doel daarvan is om voldoende beddencapaciteit te verzekeren voor alle coronapatiënten. Die beslissing stuit echter op veel protest van lokale vrouwenrechtenorganisaties. Ook in de Vlaamse ziekenhuizen UZ Antwerpen en UZ Leuven werden al veel niet-dringende medische ingrepen, zoals knie- of heupprotheses uitgesteld.

Op 22 maart besloot de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, om alle niet-dringende operaties tijdelijk te schrappen naar aanleiding van het nieuwe coronavirus. Daardoor werden ondertussen al honderden niet-essentiële abortussen geannuleerd. Enkel in situaties waarin de gezondheid of het leven van de moeder in gevaar komt, mag de ingreep nog uitgevoerd worden. Abortus is in Texas bij wet toegestaan tot 20 weken zwangerschap en na die termijn enkel als de foetus zwaar misvormd is.

Basisrechten van vrouwen onder druk

Hoewel het Amerikaanse Hof van beroep oordeelde dat de noodmaatregel gerechtvaardigd is, leverde één van de rechters, Judge James L. Dennis, kritiek op de beslissing. Hij stelt namelijk dat vrouwen hun basisrechten ontnomen worden en dat er risico’s verbonden zijn aan het verderzetten van ongewenste zwangerschappen. Zo vermoedt hij dat moeders naar een andere Amerikaanse staat zullen reizen om de abortus toch nog te laten uitvoeren. Op die manier zou de maatregel dus juist kunnen leiden tot een verdere verspreiding van Covid-19.

Ook pro-abortus activisten zijn ontevreden, omdat ze vinden dat conservatieve politici met het besluit onwettig misbruik maken van de gezondheidscrisis. Om hun protest te uiten, trekken ze massaal de straten op om te demonstreren tegen de beslissing met slogans als “Mind your own uturus”, wat zoveel betekent als ‘bemoei je met je eigen baarmoeder.’

Lange geschiedenis van anti-abortus politiek

Feministische bewegingen hebben een jarenlange strijd gevoerd om abortus als een basisrecht van vrouwen te laten erkennen. Dat is zeker het geval in Texas waar al van in het begin zware beperkingen opgelegd worden aan moeders om in aanmerking te komen voor de operatie. In 1854 werd bijvoorbeeld bij wet verklaard dat abortus een strafbaar feit was met een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar als gevolg, tenzij de zwangere vrouw in levensgevaar verkeerde. Die wet is ondertussen ingetrokken, maar in 2011 werd beslist dat moeders 24 uur voor de ingreep verplicht een echografie moeten ondergaan, zodat ze geconfronteerd worden met de hartslag van de foetus.