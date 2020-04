Recordaantal doden in ons land, maar: “Volhouden om zomer te redden”

In de afgelopen 24 uur zijn er 283 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is jammer genoeg een recordaantal doden op een dag. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 283 mensen overleden als gevolg van het coronavirus, waarvan 116 in de ziekenhuizen. Dat brengt het totale dodental op 2.523. Er werden de afgelopen 24 uur 1.580 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Ziekenhuisopnames blijven dalen

Tevens werden er 459 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, maar tegelijkertijd mochten 483 mensen het ziekenhuis verlaten. Momenteel liggen er nog 5.590 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 1.276 op intensieve zorgen. Het aantal hospitalisaties blijft dus dalen.

Mondmaskers niet invriezen

Viroloog Steven Van Gucht gaf ook mee dat verschillende mensen blijkbaar mondmaskers invriezen met het idee dat dat het virus gaat afdoden. “Dat is geen goede strategie. Het virus bewaart net zeer goed bij koude temperaturen en kan heel lang bewaren bij vriestemperaturen. Het wassen van kleren in een wasmachine, zeker bij 60 graden, is wél effectief”

Zomer redden

Woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens benadrukt dat, als we nog van de zomer wille genieten, we moeten blijven volhouden. “Om iedereen te blijven sensibiliseren voor de maatregelen start vanaf vandaag een campagne van de Belgische overheden. De campagne is gericht op het aspect ‘volhouden’. We mogen de motivatie niet laten verslappen. Als we straks willen genieten van de zomer moeten we nu met z’n allen volhouden. Blijf dus volhouden, blijf solidair, blijf thuis, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar”, klinkt het.