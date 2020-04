R. Kelly vreest coronabesmetting, maar mag gevangenis niet verlaten

Het zit R. Kelly alweer niet mee. De gevallen r&b-zanger mag namelijk vanwege de coronapandemie de gevangenis niet voortijdig verlaten. Een rechter verwierp zijn verzoek tot vrijlating.

De Amerikaanse zanger R. Kelly wou de gevangenis voortijdig verlaten omdat hij vreest besmet te geraken met COVID-19. Rechter Ann Donnelly begrijpt dat R. Kelly zich zorgen maakt, maar argumenteert dat hij en zijn advocaat geen toereikende gronden konden aanvoeren om op vrije voeten te komen.

Donnelly is er ook van overtuigd dat de gevangenis waar R. Kelly verblijft, genoeg beschermende maatregelen heeft genomen. Er werden alleszins nog geen coronagevallen vastgesteld.

Seksueel misbruik van minderjarigen

De zanger van ’I believe I can fly’ zit sinds de zomer achter de tralies. Zowel in Chicago als in New York ligt een lange lijst van aanklachten tegen hem, onder andere voor seksueel misbruik van minderjarigen. R. Kelly zelf zegt onschuldig te zijn.

Het eerste proces zou eigenlijk nog dit jaar moeten starten. Maar of die planning vanwege de coronacrisis aan te houden is, is onduidelijk.