Met je ex in quarantaine: Demi Moore en Bruce Willis tonen hoe het moet

Hoewel actrice Demi Moore (57) en acteur Bruce Willis (65) al twintig jaar gescheiden zijn, brengt het voormalige koppel de quarantaineperiode tijdens de coronacrisis samen door. Dat de twee het nog steeds goed met elkaar kunnen vinden, blijkt ook uit de talrijke foto’s die Moore met haar Instagramvolgers deelt. Daarop dragen ze steevast matchende groengestreepte pyjama’s.

Dat twee exen er vrijwillig voor kiezen om samen in quarantaine te gaan, is sowieso al bijzonder, maar daar doen Demi Moore (foto onderaan tweede van rechts) en Bruce Willis (foto linksboven) nog een schepje bovenop. Willis is namelijk al sinds 2009 getrouwd met het Brits-Amerikaanse model Emma Heming. Zij lijkt echter geen graten te zien in de bizarre situatie, en complimenteert hen zelfs met de opvallende outfits: “Not many can pull that color off! Lookin good squad.” Haar positieve reactie op de foto’s heeft alles te maken met haar goede band met Moore, want ze zijn twee handen op één buik en beschouwen elkaar zelfs als zussen.

Familiereünie

Moore en Willis moeten gedacht hebben dat de quarantaine ideaal was voor een familiereünie, want ook haar vijf honden, hun drie dochters en twee van hun vriendjes verblijven in hetzelfde huis. Zo heeft de coronapandemie toch nog haar voordelen, want Moore gebruikt de vrijgekomen tijd om de band met haar dochters opnieuw aan te halen, nadat die verwaterd was door haar jarenlange dubbele verslaving aan drugs en alcohol.