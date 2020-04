Mannelijke zoogdieren leven minder lang omdat ze vrouwtjes moeten verleiden

Dat mannen vaak minder lang leven dan vrouwen was al eerder bekend, maar nu is ook wetenschappelijk bewezen dat hetzelfde geldt voor het dierenrijk. Uit een Frans vergelijkend onderzoek blijkt namelijk dat mannelijke zoogdieren gemiddeld bijna 19% minder lang leven dan hun vrouwelijke soortgenoten, terwijl dit bij de mens slechts 8% is. De oorzaak? Mannetjes moeten vrouwtjes verleiden.

Op 23 maart dit jaar publiceerde PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) de wetenschappelijke studie van Lemaitre en dertien andere auteurs. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat mannetjes minder lang leven door geslachtsspecifieke seksuele kenmerken. Ze bestudeerden hiervoor 134 zoogdierpopulaties, waarvan 101 verschillende diersoorten, zoals leeuwen, gorilla’s en vleermuizen.

Alles voor de voortplanting

Om vrouwtjes te kunnen behagen en hen te overtuigen om te paren, steken mannelijke zoogdieren veel energie in een aantrekkelijk uiterlijk. Denk maar aan het indrukwekkende verenkleed van een mannetjespauw of de spierbundels van gorilla’s waarmee ze hun concurrenten willen aftroeven. Door dat grote energieverbruik zijn ze echter ook kwetsbaarder voor ziektes en sterven ze sneller. Bij vrouwelijke zoogdieren is het juist omgekeerd. Zij sparen die energie uit en hebben een steviger lijf, omdat ze nageslacht moeten voortbrengen.

Enkel bij diersoorten waar de mannetjes een essentiële opvoedende rol spelen, is het verschil in levensverwachting minder uitgesproken. Sommige types apen, bijvoorbeeld, dragen hun jongen vaak voor dagen aan een stuk mee in hun pels, waardoor ze direct instaan voor het voortbestaan van de nieuwe generatie. Een andere oplossing om de leeftijd van mannetjesdieren op te krikken, is om ze te castreren. Dan moeten ze immers geen energie meer besteden aan de voortplanting.