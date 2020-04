Help, ik heb last van ratten!

Je ligt heerlijk te slapen totdat je rust verstoord wordt door een stel eigenwijze beesten. Je hoort ze trippelen over het plafond. Zouden het dan echt ratten zijn? Als je ratten in huis hebt dan heb je een ernstig probleem, want ratten zorgen voor een hoop ongemak. Van kapotte kleding en tassen tot ernstige stank en rotzooi. In het ergste geval kan er zelfs brandgevaar ontstaan! Ben je benieuwd hoe je deze ongewenste huisdieren herkent en hoe je er zo snel mogelijk van af komt? Lees dan gauw verder!

Welke ratten veroorzaken overlast?

Wanneer je een rat door je woning hoort lopen, dan kun je er bijna zeker van zijn dat je te maken hebt met een bruine of zwarte rat. Alhoewel ze beide alleseters zijn en ook vooral ‘s nachts actief zijn, verschillen ze toch ook op bepaalde aspecten. De bruine rat is een stuk groter en is niet bang voor mensen. Daarnaast maken vooral zwarte ratten een hoop herrie door te piepen en te krijsen. Tenslotte verschillen ze op basis van hun uiterlijk!

Waarom heb ik ratten in huis?

Bij ratten in huis moet je al gauw denken aan stank, geknaag en rotzooi, maar hoe komen ze in je woning en waar zitten ze dan ook vooral verstopt? De aanwezigheid van ratten in huis of in de tuin kunnen verschillende oorzaken hebben zoals;

Veiligheid

Ratten hebben van nature erg veel vijanden. Denk hierbij aan honden, katten en roofvogels die het heerlijk vinden om te jagen op ratten. Om zichzelf veilig te stellen, verstoppen ratten zich op een plek waar ze genoeg voedsel en warmte hebben om te overleven. Helaas kiezen ze dan al gauw voor onze huizen en schuren.

Niet alleen veiligheid is belangrijk, ook warmte en droogte is erg belangrijk voor ratten. De bruine rat kan overigens ook prima in een wat vochtigere omgeving verblijven. Wanneer de ratten hun plekje hebben gevonden, gaan ze een nest bouwen. Binnen een aantal weken kan een rattennest zich op die manier heel snel ontwikkelen tot een ware plaag!

Voedsel is misschien nog wel de belangrijkste vereiste voor ratten wanneer zij op zoek gaan naar een vaste verblijfplaats. Niet voor niets staan ze bekend als ‘alleseters’. Ze eten allerlei soorten voedsel en knagen overal aan: van elektrische leidingen tot vloerbedekking en van kleding en tassen tot dozen en plinten. Zolang ze hun tandjes maar op lengte kunnen houden!

Wat kan ik zelf doen om de ratten te verjagen?

Ratten vangen is erg lastig. Het zijn erg slimme en vooral voorzichtige dieren. Ze hebben dan ook angst voor nieuwe objecten in hun omgeving. Dit maakt het voor ons erg lastig om ze te bestrijden. Een bestrijding vraagt dan ook om veel geduld en de juiste inzet van de middelen. Daarnaast is de plaats waar je de ratten hoort of ziet niet altijd de locatie waar ze zich ophouden. Wil je toch zelf een poging wagen? Dan hebben wij een aantal tips!

Rattenvallen

Door middel van rattenvallen kun je de rat vangen. Je kunt gebruik maken van een inloopval, een klapval of een elektronische val. Maar je moet een lange adem hebben als je op die manier alle ratten wilt vangen!

Ook rattengif kan ervoor zorgen dat de ratten doodgaan. Het gif zorgt ervoor dat het bloed niet meer kan stollen en dat er inwendige bloedingen ontstaan. Toch is de kans groot dat ze niet op het gif afkomen of dat ze al resistent zijn tegen het gif dat je gebruikt. En denk erom: je mag geen gif buitenshuis gebruiken!

