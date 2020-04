Donald Trump zal “bekijken” of hij celstraf Joe Exotic kan kwijtschelden

Amerikaans president Donald Trump zal het dossier van Joe Exotic bekijken en nagaan of hij in aanmerking komt voor een kwijtschelding van zijn straf. Dat heeft de president gezegd tijdens een coronapersbriefing. De voormalige zoo-uitbater uit de hitserie ‘Tiger King’ kreeg een celstraf van 22 jaar voor onder andere de beraming van een moord.

De persconferenties van de Amerikaanse president Donald Trump zijn wel vaker goed voor opvallende quotes en ook tijdens de coronacrisis in het land is dat het geval. Terwijl het virus in de Verenigde Staten aan een steile opmars bezig is en elke 42 seconden een Amerikaan aan Covid-19 overlijdt, kreeg Trump een opvallende vraag tijdens zijn dagelijkse briefing over het coronavirus. Een reporter vroeg hem of hij zou overwegen om de celstraf van Joe Exotic uit ‘Tiger King’ kwijt te schelden. De president antwoordde dat hij het dossier zou bekijken.

Joe Exotic is een excentrieke Amerikaan die tot voor kort een grote zoo met meer dan 200 leeuwen en tijgers uitbaatte. Hij staat centraal in ‘Tiger King’, een realityreeks van Netflix waarin de opstart, het liefdesleven en de ondergang van Exotic uit de doeken wordt gedaan. De man zit momenteel een celstraf uit van 22 jaar voor de beraming van een moord op een dierenrechtenactiviste, acht aanklachten van illegale handel in exotische dieren en negen overtredingen van de wet op de bescherming van bedreigde diersoorten. Exotic ontkent alle beschuldigingen en heeft de president gevraagd voor een kwijtschelding van zijn straf.

Don Junior is fan van Joe Exotic

Trump gaf toe dat hij nog nooit had gehoord van Joe Exotic, maar was wel bereid om het dossier te bekijken. Zijn zoon Don had eerder al voor de grap laten weten dat hij bij zijn vader de zaak van de man zou bepleiten. De president vroeg ook aan de journalist en zijn collega’s of zij de straf van de veroordeelde zouden kwijtschelden. Je kan het absurde gesprek hieronder bekijken.