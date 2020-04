VIDEO. Wuhan viert het einde van de lockdown met een spectaculaire lichtshow

Dinsdag vond omstreeks middernacht lokale tijd in Wuhan een spectaculaire lichtshow plaats om het einde van 11 weken lockdown te vieren. Hierbij kleurden flatgebouwen in alle tinten van de regenboog en werden tekeningen geprojecteerd van het medisch personeel.

Gisterennacht eindigde in Wuhan officieel de lockdown die sinds 23 januari ingesteld was. De Chinese stad die 11 miljoen inwoners telt, was maandenlang het centrum van de coronapandemie met maar liefst 50.000 besmettingen en 2.500 doden. Om de hernieuwde vrijheid te vieren en het harde werk van de verplegers en politieagenten te eren, werden talloze wolkenkrabbers en zeven bruggen bij de Yangtze River verlicht met afbeeldingen van gezondheidswerkers. Voortaan mag de bevolking van Wuhan ook opnieuw reizen, maar wel onder één voorwaarde. Ze moeten met een app op hun smartphone kunnen bewijzen dat ze in goede gezondheid verkeren en dat ze geen contact hebben gehad met besmette coronapatiënten.