Wie zal moeten opdraaien voor de financiële put van de coronacrisis?

De coronacrisis kost ons land, naast het lichamelijke leed, heel veel geld. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon staat de teller al op meer dan 2 miljard euro verlies. Uiteindelijk moet die financiële schade weer opgevangen worden, en dat zal – net als altijd bij publieke financiën – door de belastingbetaler gebeuren. “De maatregelen die we nu genomen hebben, kunnen volledig afgeboekt worden op 2020. Dat gaat over meer dan 2 miljard euro. Let op: het gaat hier enkel over de maatregelen die we met de Vlaamse regering genomen hebben. Aan het einde van de rit is het de belastingbetaler die de financiële put zal betalen”, klinkt het.

Economie opnieuw lanceren

De 59-jarige N-VA-politicus benadrukt dat dat geld nodig is om de economie weer op gang te krijgen. “Er zijn twee soorten maatregelen die de Vlaamse regering neemt. De ene moeten bedrijven redden van het faillissement: premies voor winkels die moeten sluiten, of uitkeringen voor wie een groot inkomensverlies had. Er komen ook goedkope leningen voor bedrijven om een buffer te hebben. Maar als we hieruit komen, zullen we de economie opnieuw moeten lanceren. Mensen aanzetten om opnieuw vertrouwen te krijgen. Daar zijn we nu over aan het nadenken hoe we dat gaan organiseren”, besluit hij.

