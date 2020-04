Mis je gezinuitstapjes? Krijg zaterdag virtuele rondleiding op een boerderij

Gezinnen die deze paasvakantie niet weten wat te doen, kunnen zaterdag terecht op de boerderij van melkveehouder Ben Versteynen voor een leerrijke rondleiding. Niet ter plaatse, want dat is niet mogelijk door de quarantainemaatregelen, maar via Instagram.

Nu de overheid alle niet-essentiële verplaatsingen verboden heeft, is het voor veel gezinnen een uitdaging om activiteiten te vinden die ze tijdens de paasvakantie met heel het gezin kunnen doen. Zeker met het mooie weer is de verleiding groot om er toch op uit te trekken, maar melkveehouder Ben Versteynen organiseert zaterdag een interessant alternatief. Samen met Campina biedt hij via Instagram een leerrijke rondleiding in zijn stallen aan. Nadien kan iedereen ook vragen stellen aan de boer.

Ontdekt de stallen

De rondleiding start zaterdag om 10 uur. Ben zal samen met zijn stiefdochter Silke tonen hoe de dag van een melkboer verloopt. Het duo zal ook laten zien hoe de koeien gemolken worden en hoe de dieren rustig kunnen grazen in de wei. Om deel te nemen volstaat het om het Instagram-account @Campinabe te volgen en om 09u55 klaar te zitten achter je tablet of smartphone.

“Tijdens deze familie-uitstap voor het hele gezin leren kinderen iets over ons leven als melkveehouder”, vertelt Versteynen. “Nu het lente is, mogen de koeien weer in de wei grazen in het groene gras. Daar genieten ze enorm van, dat zie je. Zodra de staldeuren openen, springen zij een gat in de lucht om de weide weer te betreden. Het levert keer op keer weer prachtige beelden op.”