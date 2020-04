‘GR5’-actrice Violet Braeckman openhartig: “Ik heb het gehad met liefdesbreuken”

De Vlaamse actrice Violet Braeckman, die de rol van Zoë speelt in de Eén-thrillerreeks ‘GR5’, is momenteel vrijgezel, en dat wil ze voorlopig nog even zo houden. “Op dit moment ben ik niet afhankelijk van iets of iemand, en dat is wat ik nu nodig heb”, klinkt het.

Violet Braeckman vertolkt de rol van de charismatische Zoë, een van de vriendinnen van Lisa, die vijf jaar geleden verdween tijdens het afleggen van het Grote Routepad nummer 5, een wandelroute van 2.000 kilometer lang doorheen Europa.

Goed in verliefd zijn

In de serie geniet ze van haar vrijheid, en dat is ook in het echte leven zo. “Ik heb het even gehad met liefdesbreuken. Met het verwijt, de twijfel en de tranen die daar altijd weer op rijmen. Op dit moment ben ik niet afhankelijk van iets of iemand, en dat is wat ik nu nodig heb. Nochtans ben ik heel goed in verliefd zijn. Ik treed uit mijn oevers van zodra ik van iemand hou. En maar goed ook: als je hier maar een jaar of tachtig mag rondlopen, kun je maar beter een beetje liefde tegenkomen”, vertelt ze in TV Familie.

Vader vertrokken

De 23-jarige actrice uit Wetteren heeft haar vader al lang niet meer gezien. “In mijn tienerjaren is hij vertrokken. Momenteel is er geen enkel contact, en dat is prima. Enfin, prima: dat is hoe het gegaan is, en ik voel niet de behoefte om daarover te rouwen. Mijn moeder, mijn broer en ik: wij hebben het goed met elkaar. ‘What doesn’t kill you, makes you stronger’. Dat is dan het zinnetje waarmee je jezelf ongenaakbaar hoort te maken. En soms klopt dat, en komt er uit de pijn iets goeds”, besluit ze.

‘GR5’ is elke zondag om 21u te bekijken op Eén.