BREAKING. 205 doden door coronavirus, maar voor het eerst minder mensen in ziekenhuis

In de afgelopen 24 uur zijn er 205 mensen overleden aan het coronavirus. Er liggen voor het eerst minder mensen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 205 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dat brengt het totale dodental op 2.440. Er werden de afgelopen 24 uur 1.209 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Minder mensen in ziekenhuis

Er werden 487 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar tegelijkertijd mochten 524 mensen het ziekenhuis verlaten. Het is de eerste keer dat er een daling (met 324) is in het aantal ziekenhuisopnames. Momenteel liggen er nog 5.688 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 1.276 op intensieve zorgen.

Piek in zicht

Volgens viroloog Steven Van Gucht komt de piek steeds dichterbij. “De piek lijkt zich meer en meer te beginnen aftekenen. Voor het eerst is het aantal patiënten in onze hospitalen gezakt. Dat is goed nieuws, maar de belasting op onze hospitalen blijft nog altijd zeer hoog. Het aantal mensen op intensieve zorgen stijgt nog licht, net zoals het aantal mensen die beademd moeten worden. We zijn dus nog zeker niet uit de gevarenzone. Het is heel belangrijk dat we goed blijven volhouden en samen gaan we deze duivel terug in zijn kot kunnen krijgen”, klinkt het.