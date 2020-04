Aan deze symptomen merk je het verschil tussen hooikoorts en Covid-19

Het goede weer is uitstekend nieuws voor iedereen die door de coronapandemie thuis zit, maar het voorspelt niet veel goeds voor mensen die hooikoorts hebben. Door de hogere temperaturen zullen er ook meer pollen in de lucht vrijkomen. Met deze handige tips kunnen ze het verschil vaststellen tussen de symptomen van hun allergie en die van Covid-19.

De lente is sinds dit weekend in het land en dat betekent dat we de quarantainemaatregelen even kunnen vergeten en in de zon kunnen herbronnen. Voor mensen met hooikoorts betekent het helaas ook veel genies en gesnotter, want met de komst van de lente stijgt ook de concentratie aan pollen in de lucht. In deze tijden van coronapaniek kan dat al eens leiden tot stress, want de symptomen van hooikoorts komen deels overeen met die van Covid-19, de ziekte die het coronavirus bij een besmette patiënt veroorzaakt. Toch zijn er duidelijke verschillen die je kunnen geruststellen, verzekert NKO-arts Peter Hellings van het UZ Leuven.

Geïrriteerde keel en hoesten

Mensen met hooikoorts zullen de komende weken opvallend vaker niezen, een loopneus hebben, jeuk aan neus en ogen ervaren en rode ogen krijgen. Ook kunnen ze last hebben van een geïrriteerde keel en dus mogelijks hoesten, vertelt de arts aan De Standaard. Vooral dat laatste symptoom wordt ook vaak vastgesteld bij Covid-19-patiënten. Het verschil is dat zij ook nog kampen met andere belangrijke verschijnselen zoals koorts, verlies van geur en een algemeen gevoel van vermoeidheid en ziekte.