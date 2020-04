Whatsapp maakt verspreiding van valse berichten heel wat moeilijker

Chatdienst WhatsApp maakt het gebruikers in deze coronacrisis iets moeilijker berichten te verspreiden. Het wil zo een rem zetten op de verspreiding van valse informatie over het coronavirus.

Door de wereldwijde coronapandemie doen er heel wat valse berichten de ronde en de chatdienst Whatsapp is een van de populairste manieren om dat fake news te verspreiden. Het bedrijf wil daar iets aan doen en heeft een van zijn handige functies teruggeschroefd. WhatsApp-boodschappen, die al vaak gedeeld werden, kunnen nog slechts in één chat doorgegeven worden. Tot voor vandaag kon dat nog tegelijk in vijf verschillende chats.

Berichten op WhatsApp zijn beveiligd met end-to-end-encryptie. De inhoud is zo enkel zichtbaar voor de gebruikers en niet voor het bedrijf zelf. WhatsApp kan dus zelf niet het verspreiden van fake news tegengaan. Daarom werd de maatregel genomen het verspreiden van berichten te bemoeilijken. Vorig jaar werd ook al besloten vaak doorgestuurde berichten te taggen.

Complot van corona en 5G

Tijdens deze coronacrisis ging op WhatsApp het valse bericht rond dat er een samenhang was tussen het virus en 5G-zendmasten. Net zoals allerlei tips over de symptomen van het coronavirus en hoe je jezelf met simpele middeltjes kon beschermen. Zo werd er een bericht gedeeld waarin stond dat zolang je geen droge mond kreeg door dorst het virus je niet kon besmetten via je mond. Dat bleek al snel niet correct te zijn.