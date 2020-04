VIDEO. Julie Vermeire is terug vrijgezel: “Ik mis de affectie wel”

De dochter van Jacques Vermeire, Julie, heeft in ‘Bedgeheimen’ opgebiecht dat ze eigenlijk al enkele maanden single is.

Het populaire praatprogramma ‘Gert Late Night’ is terug van start gegaan en in de eerste aflevering was niemand minder dan Julie Vermeire te zien in ‘Bedgeheimen’, de rubriek van James Cooke.

Happy single

Daarin gaf de 21-jarige dochter van Jacques Vermeire en Eva Pauwels toe dat ze vier maanden geleden brak met haar vriend Willem, een student Architectuur aan de Universiteit van Leuven. “Ik heb het tot nu toe verzwegen. Ik heb de beslissing zelf genomen en ben nu happy single. Ik heb nu even niemand nodig. Mijn hoofd staat er nog niet naar. Ik mis de affectie wel, maar dat is menselijk, hé. Maar ik knuffel mijn papa wel vaak”, lacht ze.

Winnares

Eind 2019 won Julie de danswedstrijd ‘Dancing with the Stars’. Ze was toen nog samen met Willem, die zag hoe ze met haar danspartner Pasquale de sterren van de hemel danste. “In het begin vond ik dat raar, dat een andere man 24/7 aan mijn vriendin zat. Maar vanaf het moment dat ik Pasquale leerde kennen, was ik op mijn gemak”, reageerde hij destijds in Story. Julie en Willem waren ongeveer twee jaar samen.

‘Gert Late Night’ is elke weekdag te bekijken om 21.35u op VIER.