Huh? Meghan Markle heeft eigenlijk een compleet andere voornaam

De hele wereld kent de vrouw van prins Harry als Meghan Markle, maar officieel heet ze Rachel Meghan Markle. Dat blijkt uit de geboorteakte van hun baby Archie.

Verbazing van formaat bij de royaltyfans. De voornaam van Meghan Markle (38) is eigenlijk Rachel. Opvallend, want dat is dezelfde voornaam als haar personage in Amerikaanse tv-serie ‘Suits’, Rachel Zane. Het wist-je-datje werd aan het licht gebracht door Page Six, dat de geboorteakte van baby Archie onder ogen kreeg.

Prinses

Op diezelfde akte staat overigens ook haar officiële ‘functieomschrijving’. Dat is niet Hertogin van Sussex, maar prinses van het Verenigd Koninkrijk. “Hoewel ze op haar trouwdag de titel van ‘Hertogin van Sussex’ kreeg van de Queen, is ze technisch gezien wel degelijk een prinses, alleen niet in haar eigen naam. Markle is officieel ‘Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Henry van Wales’, maar dan via haar man Harry”, klinkt het.