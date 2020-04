BIZAR. In gokkantoren kan je nu ook wedden op de coronamaatregelen

Wanneer gaan de scholen weer open? Wanneer kunnen we weer het vliegtuig nemen? En zal Tomorrowland afgeschaft worden? Het zijn allemaal vragen die door onze hoofden spoken, en gokkantoren in Groot-Brittannië maken daar handig gebruik van.

Normaal gezien is sport een grote bron van inkomsten voor gokkantoren, maar nu dat helemaal stilligt, moeten de uitbaters op een andere manier geld verdienen. En niets actueler dan de coronacrisis: je kan proberen te voorspellen welke Europese voetbalcompetitie als eerste terug zal beginnen en of Liverpool uiteindelijk toch wordt uitgeroepen tot winnaar van de Premier League.

Vaccin

Het Britse gokkantoor Smarkets heeft naast sport nu ook nieuwe categorieën in het leven geroepen: WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), lifestyle, entertainment en reizen. In die laatste categorie kan er momenteel gewed worden op de data van de eerste vluchten richting China of vanaf wanneer de Eurostar niet meer zal rijden.

Het Russische gokkantoor Betcity laat mensen wedden op het vinden van een vaccin tegen het coronavirus. Ga jij een gokje wagen?