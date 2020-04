Betekent dit het einde voor TikTok?

De makers van de app TikTok worden wellicht voor de rechter gesleept. Verschillende grote platenmaatschappijen willen het Chinese bedrijf namelijk aanklagen voor het schenden van auteursrechten.

Via de populaire app kunnen gebruikers korte video’s maken en er muziek onder zetten. Zo kan je liedjes playbacken, een dansje verzinnen op je favoriete nummer of het als achtergrondmuziek voor je sketch gebruiken. Maar daar wringt het schoentje voor heel wat platenmaatschappijen. TikTok heeft namelijk niet de rechten van al die nummers.

De Financial Times laat onder andere David Israelite, CEO van de National Music Publishers Association, aan het woord. Hij noemt het “geen onwaarschijnlijke vervolgstap in de toekomst”. Hij schat bovendien dat meer dan 50% van de muziek die op TikTok wordt gepubliceerd, niet de juiste licentie heeft.

Onderhandelingen vorderen niet

Platenmaatschappij Universal Music onderhandelt al een tijdje met de makers van de app, voorlopig zonder resultaat. Daardoor krijgen artiesten zoals Billie Eilish, Lady Gaga, Taylor Swift en Elton John helemaal geen vergoeding als iemand een video maakt en hun muziek gebruikt.

“De manier waarop auteursrechten geschonden worden, zie je zelden bij een multinational”, klinkt het in de Financial Times. “We zijn klaar met de onderhandelingen en we gaan nu gerechtelijke stappen ondernemen.” Maar TikTok laat zich niet van de wijs brengen: “We zijn trots dat we de muziekindustrie kunnen steunen. We hebben trouwens duizenden licenties. Maar de details van al die overeenkomsten tussen TikTok en de partner zijn vertrouwelijk.”