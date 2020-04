Vlaamse dokteres: “Oudere mensen worden sneller dan ooit opgegeven”

Een dokteres heeft in een Facebookbericht haar ervaring gedeeld van de afgelopen weken. Daarin benadrukt ze de harde realiteit bij oudere coronapatiënten. “Zij die opgroeiden in de nasleep van de oorlog, worden nu geofferd om alle overlevingskansen te geven aan zij die nooit oorlog kenden”, klinkt het.

Momenteel liggen er 1.257 mensen op intensieve zorg. Daarmee is nu iets meer dan de helft van de beschikbare ic-bedden (2.293) bezet. Er is dus nog een grote marge, al is dat voor een stuk te wijten aan het feit dat oudere coronapatiënten met weinig overlevingskansen snel worden opgegeven.

Andere geneeskunde

Dat is althans de vaststelling van een dokteres van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. In een Facebookbericht beschrijft ze de dubieuze gang van zaken. “Onze intensieve zorgen liggen ‘bijna’ vol. Er is nog marge. We doen het goed. En ik maak me stilletjes de bedenking over wat we hier vandaag wederom gedaan en gezien hebben. De enige reden waarom de intensieve zorgen niet vol liggen, is omdat we aan heel andere geneeskunde zijn gaan doen. Ouderen, van diverse medische achtergrond, die zich momenteel presenteren met een plots verslechterende toestand, worden sneller dan ooit afgewogen naar hun ‘waarde’, ‘prognose’, ‘benefit’ en ‘outcome’.”

Ouderen opofferen

“Waar we vroeger onze gevorderde hoogstaande geneeskunde ten volle (en soms met de nodige therapeutische hardnekkigheid) botvierden om ook de meest kanslozen alle kansen te geven, wordt daar nu heel principieel een lijn getrokken. Hoewel iedereen slachtoffer is van deze crisis, zijn het toch vooral de ouderen die hier sneuvelen. Zij die opgroeiden in de nasleep van de oorlog, worden nu geofferd om alle overlevingskansen te geven aan zij die nooit oorlog kenden”, klinkt het.

Maatregelen respecteren

De dokteres wil mensen vooral ook oproepen om zich aan de maatregelen te (blijven) houden. “Denk daar nog maar eens aan, als je je oma en opa straks een digitale kus geeft over Facetime. Of wanneer je het weer eens nodig vindt om de quarantaine maatregelen met de nodige creativiteit te omzeilen”, besluit ze.