Tijger besmet met Covid-19 in New Yorkse zoo

Dat het nieuwe coronavirus zich wereldwijd als een lopend vuurtje verspreidt met New York als nieuwe brandhaard is ondertussen geen nieuws meer. Gisterennacht maakte de Amerikaanse nieuwswebsite CNN echter bekend dat daar voor de eerste keer een tijger positief testte op Covid-19. Het gaat om het derde bekende geval van besmetting bij een dier.

Nadat er eerder al sprake was van een besmette hond in Hongkong en een kat in Luik is nu ook de 4-jarige tijger Nadia in de Bronx Zoo in New York getroffen door het virus. Aangezien ze symptomen vertoonde zoals ademhalingsproblemen, een droge hoest en verminderde eetlust nam de dierentuin het zekere voor het onzekere door haar te testen. Ook drie andere tijgers zijn mogelijk besmet, waaronder Nadia’s zus Azul.

De Bronx Zoo meldt dat Nadia de besmetting moet opgelopen hebben door contact met een verzorger zonder ziekteverschijnselen. De dierentuin is immers al sinds 16 maart gesloten voor het publiek. Om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus onder de andere dieren en dierenverzorgers te voorkomen, zullen er preventieve maatregelen genomen worden. Hoewel niemand weet hoe het met de tijger zal aflopen, geeft de zoo de geruststellende boodschap mee dat ze nog steeds alert is. Vermoedelijk zal ze dus zonder problemen kunnen herstellen van de ziekte.

Nadia, a 4-year-old Malayan tiger at the Bronx Zoo in New York has tested positive for coronavirus. This is the first known instance of a tiger being infected, the USDA says. https://t.co/X3B62CTvLw

— CNN (@CNN) April 5, 2020