“Situatie is onder controle, grotendeels door solidaire inzet van Belgen”

Het overgrote deel van de Belgen volgt de maatregelen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan goed op. Dat heeft woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens gezegd tijdens de dagelijkse persconferentie. «De situatie is op dit moment onder controle en dit is grotendeels te danken aan jullie solidaire inzet», zei hij.

De beperkende maatregelen zijn al 26 dagen van kracht, en zijn voor het grootste deel van de Belgen een soort routine geworden. «We vinden het normaal om afstand te houden, onze handen wat meer te wassen en van thuis uit te werken. En dit resulteert», aldus woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens.

Doorzetten

De woordvoerder benadrukt dat de we nu moeten doorzetten. «Het is duidelijk dat de curve nog verder naar beneden moet», aldus Stevens. Hij benadrukt ook dat er vandaag een groot gevoel van solidariteit heerst in onze maatschappij, met de zorgverleners, met iedereen die nu moet werken om onze maatschappij draaiende te houden, mensen die drager zijn van het virus of mensen die vrienden of familie hebben verloren aan het virus. «Het toont aan dat we als maatschappij weerbaar zijn, en hier samen willen uitkomen.»