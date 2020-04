Deze grafiek toont hoe lang coronavirus op verschillende materialen leeft

Het coronavirus verspreidt zich niet enkel via speekseldeeltjes die we in een straal van 1,5 meter uithoesten. Het kan ook op objecten terechtkomen en daar een tijdje overleven. Hoe lang het virus daarop in leven blijft en welke materialen het minst gastvrij zijn, ontdek je in deze grafiek.

Het coronavirus is een taai beestje. Het gedijt goed in ons speeksel en kan dus makkelijk verspreid worden via druppeltjes die via een hoest of een kus op iemand anders terechtkomen. Maar dat speeksel kunnen we ook onbewust via onze handen op andere objecten smeren en ook daarop zal het coronavirus blijven leven. Al is dat niet op elk materiaal even lang, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Zo is de kans klein dat er drie uur na een aanraking nog levende virusdeeltjes zullen zitten op papier of karton. Daarentegen kunnen de beestjes tot zeven dagen blijven leven op plastic of roestvrij staal. Kleren of handdoeken kunnen twee dagen dienen als onderkomen voor het virus. Het is wel belangrijk om mee te geven dat het aantal virusdeeltjes meteen begint af te nemen. Een T-shirt of plastic fles kan je na enkele dagen nog besmetten, maar die kans verkleint elke dag stelselmatig. Bovendien volstaat het om een object af te wassen met zeep om het te ontsmetten. Ook vaak je handen wassen kan een besmetting voorkomen.