BREAKING. 185 nieuwe overlijdens, maar aantal hospitalisaties lijkt te dalen

In de afgelopen 24 uur zijn er 185 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 420 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 185 mensen gestorven als gevolg van het coronavirus. Dat zijn er 21 meer dan zaterdag (164). In het totaal zijn in ons land 1.632 overleden aan het gevaarlijke virus.

Minder opnames

Klein lichtpuntje is dat er gisteren ‘slechts’ 420 nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen werden opgenomen. Dat zijn er 79 minder dan de dag voordien (164). Op intensieve zorgen liggen nu 1.257 mensen.

Weekendeffect?

Er lijkt dus een daling van hospitalisaties in de maak, al blijft het een voorzichtige vaststelling. “Het aantal hospitalisaties lijkt te dalen. Dat kan mogelijk ook een weekendeffect zijn, zoals we eerder al zagen. Het is sowieso nog te vroeg om van een echte daling te spreken”, aldus viroloog Steven Van Gucht.